Coronavirus: Castellone (M5s), a Napoli centro per analisi tamponi anche a Federico II

- "Ringrazio il ministro Manfredi, il ministro Speranza e tutto il Cdm per aver dato risposta alla mia richiesta di avere a Napoli un secondo centro abilitato all'analisi dei campioni Covid-19". Lo ha dichiarato in una nota, la senatrice campana del Movimento 5 stelle Maria Domenica Castellone, componente della commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama. "Da oggi - ha proseguito - l'Università Azienda ospedaliera Federico II è nella rete dei laboratori accreditati ad effettuare tamponi per rilevare la positività al coronavirus. È stato integrato nella Coronet lab Campania e, pertanto, è autorizzato all'espletamento della diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori-Covid-19. Avere un secondo centro di diagnosi alleggerirà il carico di lavoro del Cotugno e permetterà di rispondere in maniera più rapida all'esigenza dei tanti cittadini che nella nostra regione sono in attesa di effettuare il tampone", ha concluso Castellone. (Ren)