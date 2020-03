Camerun: oppositore Kamto denuncia tentativo di omicidio, governo nega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento per la rinascita del Camerun (Mrc), all'opposizione, ha accusato il governo del presidente Paul Biya di aver tentato di uccidere il suo leader Maurice Kamto. Secondo quanto denunciato dal segretario generale del partito, Roger Justin Noah, il tentato omicidio sarebbe avvenuto venerdì scorso quando tre persone in abiti civili si sono avvicinati al convoglio in cui viaggiava Kamto nella regione del Nord, prima di essere fermati dalla scorta di sicurezza del leader dell'opposizione camerunese. La versione è stata seccamente respinta dal portavoce del governo, René Emmanuel Sadi, secondo cui sarebbero stati i sostenitori dell'oppositore a molestare un agente della sicurezza. "Il governo condanna con la massima fermezza questo atto di violenza deliberata contro un rappresentante delle forze di polizia", ​​ha aggiunto il portavoce in un comunicato, aggiungendo che sul caso è stata aperta un'indagine per "stabilire le responsabilità dell'accaduto". Kamto, candidato alla presidenza alle presidenziali dell'ottobre 2018, ha trascorso più di otto mesi in carcere nel 2019 dopo aver partecipato alle proteste contro la rielezione del presidente Biya, prima di essere rilasciato nel novembre scorso. Il Mrc ha boicottato le elezioni legislative e municipali che si sono svolte il mese scorso a causa delle violenze che stanno scuotendo le regioni anglofone del Nordovest e del Sudovest, dove gli scontri tra separatisti e le forze governative hanno ucciso più di 3 mila persone costringendo più di 700 mila persone a lasciare le loro case negli ultimi tre anni. (Res)