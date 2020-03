Inflazione: Coldiretti, stop speculazioni su emergenza coronavirus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un obiettivo sostenuto, secondo l'indagine Coldiretti/ixe', dalla grande maggioranza dei consumatori (82%) che è d’accordo sul fatto che in questa fase "è importante acquistare prodotti italiani per tutelare una filiera agroalimentare che dal campo alla tavola garantisce all'Italia il primato nella qualità e nella sicurezza alimentare". Un obiettivo sostenuto dalla campagna #MangiaItaliano lanciata dalla Coldiretti alla quale "stanno aderendo numerosi volti noti della televisione, del cinema, dello spettacolo, della musica, del giornalismo, della ricerca e della cultura". Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ha dichiarato: “Chiediamo a supermercati, ipermercati e discount di privilegiare negli approvvigionamenti sugli scaffali le mozzarelle con il latte italiano al posto di quelle ottenute da cagliate straniere, salumi ottenuti con la carne dei nostri allevamenti, frutta e verdura nazionale ed extravergine Made in Italy al 100%”. Prandini ha poi sottolineato “l’importanza di sostenere lo sforzo degli agricoltori e degli allevatori per assicurare le forniture alimentare al Paese”. (Ren)