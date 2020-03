Coronavirus: Salvini, nuovo ospedale in Fiera a Milano, al lavoro giorno e notte per trovare macchinari

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma su Facebook: "Nuovo ospedale in Fiera a Milano, al lavoro giorno e notte per trovare in tutto il mondo tutti i macchinari necessari per partire. Sempre grazie ai medici, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari, ai volontari, ai sindaci e soprattutto ai 60 milioni di cittadini italiani. Insieme ce la faremo". (Rin)