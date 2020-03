Emirati: governatore Banca centrale, pronti a nuove misure a sostegno dell’economia (2)

- Lo scorso 14 marzo, la Banca centrale degli Emirati ha annunciato un piano di stimolo economico da 100 miliardi di dirham (27 miliardi di dollari) finalizzato a contenere l'impatto dell'epidemia di coronavirus, che finora ha provocato 85 contagi nel paese del Golfo. La misura è volta a sostenere le banche e le imprese del paese, dove l'epidemia sta colpendo settori economici vitali tra cui turismo e trasporti. Le principali attrazioni turistiche come il museo del Louvre Abu Dhabi e il parco a tema Ferrari World, rimarranno chiuse fino al 31 marzo, mentre l'autorità per l'aviazione civile del paese ha sospeso indefinitamente i voli da e per Libano, Turchia, Siria e Iraq dal 17 marzo. Sempre lo scorso 14 marzo, gli Emirati hanno temporaneamente sospeso il rilascio di tutti i visti d'ingresso, ad eccezione dei titolari di passaporti diplomatici a partire dal 17 marzo. La decisione non si applica alle persone che hanno già ottenuto il visto prima della data di entrata in vigore del decreto. (Res)