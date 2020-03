Coronavirus: Mammì (M5S Lombardia), alberghi subito a disposizione del personale sanitario

- Il personale sanitario non sia costretto a tornare a casa propria e rischiare di infettare i propri parenti, ma abbia a disposizioni alberghi in cui dormire. La proposta arriva dal consigliere regionale lombardo del Movimento 5 stelle, Gregorio Mammì. “Come in ogni guerra i soldati sono quelli più colpiti, chi sta in prima linea rischia la vita più degli altri e ogni giorno leggiamo di infermieri, medici e operatori sanitari infetti o morti. Ma oltre il danno, in questa guerra c'è la beffa, perché chi è in prima linea deve tornare a casa e rischia di contagiare figli, consorti, genitori. Stiamo obbligando i nostri soldati a tornare a casa con una mina antiuomo, pronta a esplodere tra i suoi cari. E allora tuteliamo i nostri soldati, chiudiamo le fabbriche e requisiamogli i dispositivi di protezione individuale da utilizzare in ambito sanitario. Sento di aziende da 200 o più dipendenti che lavorano con mascherine per non bloccare la produzione di rossetti, smalti, giocattoli, basta! Queste mascherine servono per il personale sanitario”, attacca Mammì. “Utilizziamo gli alberghi della Lombardia per far dormire i nostri infermieri e i nostri medici, un luogo pronto ad accoglierli a fine turno, un luogo dove poter dormire e nutrirsi per poi tornare in prima linea. Gli operatori sanitari sono i nostri militari, iniziamo a tutelarli, a metterli in condizione di proteggere le loro famiglie e di lavorare con dignità. Alberghi subito per i professionisti della sanità”, conclude il pentastellato. (com)