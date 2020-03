Coronavirus: Salvini a Conte, tempi certi su decreto con misure economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato di avere sentito da poco il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito agli interventi per fronteggiare le conseguenze del Covid-19. "Gli ho chiesto - ha affermato l'ex ministro dell'Interno durante una diretta Facebook - tempi certi sul decreto con le misure economiche. E' urgente dare garanzie economiche entro oggi, entro poche ore, a tutti coloro che hanno chiuso. Speriamo e contiamo - ha proseguito l'ex vicepremier - che alcune delle nostre proposte siano accolte. Spero non sia vero che ai lavoratori autonomi, alle partite Iva, agli artigiani, venga dato un contributo una tantum di 600 euro perché così non si risolve alcun problema. Lo diciamo con spirito costruttivo e positivo, senza polemiche". (Rin)