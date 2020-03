Russia: Borsa di Mosca, tasso di cambio con l'euro si attesta a 83 rubli

- Il tasso di cambio del dollaro è salito del 3,34 per cento a 75,023 rubli alle 12:10 ora di Mosca (le 10:10 in Italia). È quanto si apprende dai dati della Borsa di Mosca, secondo cui l'euro è aumentato del 4,25 per cento, attestandosi a 84,165 rubli. Il 13 marzo il ministro dell'Industria e del Commercio russo Denis Manturov ha affermato che l'ammortamento del rublo è un vantaggio decisivo per la maggior parte delle industrie, poiché ciò aumenta la loro competitività sul mercato mondiale. Secondo il ministro in Cina, dove la situazione del coronavirus è stata più acuta, la regolare attività delle imprese è già stata ripristinata. Allo stesso tempo, la situazione attuale sollecita la ristrutturazione interna di alcuni produttori nazionali, spingendo l'economia a ridurre al minimo la dipendenza dalle forniture esterne.(Rum)