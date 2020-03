Repubblica Ceca: divieto circolazione per tentare di rallentare diffusione virus (2)

- Il governo ha imposto anche una distanza minima di due metri tra le persone per evitare il contagio. Il ministro dell'Interno ceco, Jan Hamacek, ha aggiunto che le elezioni del Senato sono state posticipate al primo luglio. Restano in vigore i controlli alle frontiere con Germania e Austria, mentre non vengono compiuti controlli ai confini con Polonia e Slovacchia, giacché questi paesi li stanno già effettuando dal loro lato. (Vap)