Costa d'Avorio: opposizione in piazza a Yamoussokro contro progetto di revisione della Costituzione

- Circa 5 mila sostenitori dell'opposizione in Costa d'Avorio si sono radunati ieri nella capitale Yamoussoukro per chiedere ai partiti dell'opposizione di denunciare un progetto di revisione costituzionale voluto dal presidente ivoriano Alassane Ouattara. Le proteste, secondo quanto riferito dalla stampa locale, sono state indette dal Fronte popolare ivoriano (Fpi) fondato dall'ex presidente Laurent Gbagbo, dal Partito democratico della Costa d'Avorio (Pdci) dell'ex presidente Henri Konan Bedié e da gruppi vicini all'ex primo ministro Guillaume Soro. Il presidente Ouattara, che lo scorso 5 marzo ha annunciato l'intenzione di non correre per un terzo mandato alle elezioni generali del prossimo mese di ottobre, ha annunciato nei mesi scorsi diverse modifiche da apportare alla Costituzione adottata nel 2016, senza tuttavia fornire finora dettagli. (segue) (Res)