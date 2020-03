Costa d'Avorio: opposizione in piazza a Yamoussokro contro progetto di revisione della Costituzione (2)

- La scorsa settimana il Raggruppamento degli oufetisti per la democrazia e la pace (Rhdp), il partito di governo in Costa d'Avorio, ha designato il primo ministro Amadou Gon Coulibaly come suo candidato alle elezioni presidenziali del prossimo 31 ottobre. La designazione di Coulibaly, già nell'aria da giorni, è stata decisa all'unanimità dal Consiglio politico straordinario del partito convocato dopo l'annuncio del presidente Ouattara di non volersi candidare ad un terzo mandato. Intervenendo alla riunione, il capo dello Stato ha spiegato le ragioni della sua rinuncia con l'auspicio di trasferire il potere a una nuova generazione. "Gli ivoriani troveranno qualcuno che farà meglio di me. Sarete in buone mani", ha detto Ouattara nel suo intervento. Primo ministro dal 2017, Coulibaly, 61 anni, è considerato un fedelissimo del capo dello Stato uscente, che lo scorso 5 marzo ha annunciato che non si candiderà per un terzo mandato alle elezioni generali di ottobre. “Durante la mia carriera politica ho sempre attribuito particolare importanza al rispetto dei miei impegni. Di conseguenza, ho deciso di non essere un candidato nel 2020”, ha dichiarato Ouattara, rompendo così gli indugi su una sua possibile ricandidatura. (segue) (Res)