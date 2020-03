Coronavirus: Ghana sospende ingresso di persone provenienti da paesi con oltre 200 casi (2)

- Sono stati inoltre designati centri di isolamento e trattamento per potenziali casi di contagio ed è stato istituito un centro di quarantena. Il governo ha inoltre provveduto all'acquisto e alla distribuzione di 5 mila dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari in tutte le regioni e nei principali istituti sanitari, punti di ingresso, ospedali universitari e centri di cura del paese. Misure simili a quelle prese dalle autorità di Accra sono state annunciate nelle ultime ore anche da Gibuti, che sebbene non abbia finora confermato alcun caso ha sospeso tutti i voli internazionali, e dalla Tanzania, che alla sospensione dei voli italiani per Zanzibar ha ora aggiunto la sospensione dei voli per l'India. Infine il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi, ha disposto la sospensione di tutti i raduni di almeno 300 persone, i viaggi all'estero dei funzionari statali ed il suo stesso viaggio di lavoro in Guinea Equatoriale e nei territori palestinesi, previsto per la fine di questo mese. (Res)