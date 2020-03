Armenia-Italia: volo charter da Roma per rientro cittadini armeni atterrato ad Erevan

- Il volo charter da Roma ad Erevan operato da Atlantis Armenian per il rimpatrio di 67 cittadini armeni in Italia è atterrato questa mattina nella capitale caucasica. Lo ha confermato il vicepremier Tigran Avinyan con un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook. “I passeggeri del volo sono stati trasferiti in una struttura specializzata, dove rimarranno per un periodo di quarantena di due settimane”, ha scritto, ringraziando “tutte le agenzie coinvolte, l’equipaggio dell’aereo e il personale dell’ambasciata armena in Italia per l’ottimo lavoro svolto”. “Nonostante alcune ore di ritardo, il volo è atterrato questa mattina all’aeroporto internazionale Zvartnots di Erevan: non ci sono stati particolari incidenti durante il viaggio, e i passeggeri non hanno manifestato febbre elevata”, ha aggiunto il ministro della Sanità, Arsen Torosyan. (segue) (Res)