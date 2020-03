Armenia-Italia: volo charter da Roma per rientro cittadini armeni atterrato ad Erevan (2)

- Sulla vicenda si è espresso anche il capo della diplomazia armena, Zohrab Mnatsakanyan, che ha ringraziato ufficialmente “tutti i nostri partner che hanno contribuito ad organizzare il rimpatrio dei cittadini armeni dall’Italia”. “Abbiamo riportato in patria 67 persone: un ringraziamento sincero all’aviazione civile, alla rappresentanza diplomatica armena a Roma, alla compagnia Atlantis Armenian e soprattutto alle autorità italiane per il loro contributo”, ha scritto il ministro sul suo profilo Twitter, valutando in maniera molto positiva il lavoro svolto dal ministero della Sanità. (Res)