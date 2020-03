Coronavirus: in Egitto 126 contagiati e due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Egitto sono 126 i contagiati da nuovo coronavirus, responsabile della Covid-19. Lo ha annunciato il portavoce del ministero della Salute del Cairo, Khaled Megahed, riferendo di 16 nuovi casi. Tra questi ultimi, la metà è di nazionalità egiziana, mentre gli altri otto sono stranieri. Tutti i nuovi contagiati hanno avuto contatti con i le persone contagiate in precedenza. Uno degli egiziani positivo ai test è rientrato dall'Italia. A oggi in Egitto si registrano due morti tra le persone che hanno contratto il nuovo coronavirus. (Cae)