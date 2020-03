Kazakhstan: tenge in calo del 6,3 per cento rispetto al dollaro

- Il tenge kazakho è calato del 6,3 per cento rispetto al dollaro nella giornata odierna dopo che la Banca centrale del paese asiatico ha confermato che la valuta nazionale sarebbe rimasta in un regime flottante nonostante il crollo dei prezzi del petrolio. Il tenge ha toccato il minimo storico di 433,07 per dollaro, il dato più bass negli ultimi quattro anni. Sulla Borsa kazakha, il declino del tenge ha raggiunto, seppure per poco, il 6,7 per cento per poi attestarsi al dato attuale. La Banca centrale del Kazakistan ha mantenuto invariato il tasso ufficiale al 12,0 per cento e ha annunciato un calo degli interventi nel mercato dei cambi dopo l'intervento della scorsa settimana volto a contenere la caduta del tenge. Secondo l’ente regolatore i rischi maggiori sono legati all’inflazione che, vista la situazione, potrebbe superare la quota del 6 per cento. (Res)