Coronavirus: Tajani (FI), avrei preso Bertolaso per il governo nazionale

- Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha commentato la nomina dell'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso a consulente del presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, per l'emergenza Covid-19. "Visto che il governo ha deciso di non avvalersi della sua esperienza, l'ha fatto la regione Lombardia - ha osservato l'europarlamentare, ospite di Radio Cusano Campus -. Non c'è nessuno strappo, è una decisione legittima. Io l'avrei preso per il governo nazionale, nulla contro Arcuri, ma Bertolaso ha un'esperienza specifica pregressa ed è anche medico". (Rin)