Coronavirus: in Armenia oggi riunione governo per discutere possibile Stato di emergenza

- Il governo armeno si riunirà oggi in via straordinaria per discutere la possibilità di dichiarare lo Stato di emergenza allo scopo di prevenire la diffusione del Covid-19 nel paese. Lo si apprende da un messaggio pubblicato dal primo ministro, Nikol Pashinyan, sul suo profilo Facebook. Stando alle sue affermazioni, la riunione “è prevista per le ore 15, e sarà trasmessa in diretta televisiva”. “Abbiamo questioni molto importanti da discutere oggi: soprattutto dobbiamo valutare la possibilità di dichiarare lo Stato di emergenza”, ha scritto il premier, che questa mattina ha annunciato che “uno dei 30 casi di coronavirus confermati nel paese era impiegato in uno stabilimento manifatturiero”. “Le procedure di sicurezza sono già in corso di applicazione”, ha garantito Pashinyan. (Res)