Abbiategrasso: donna di 66 anni accoltellata al torace, è grave

- Una donna di 66 anni è stata accoltellata al torace la notte scorsa intorno a mezzanotte in una casa in via Antonio Sciesa ad Abbiategrasso. Almeno 5 le ferite da taglio riportate dalla 66enne, che è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Niguarda. Lo fa sapere in una nota il 118, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri. (Rem)