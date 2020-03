Trasporto aereo: Filt Cgil Roma, governo vari misure per lavoratori Fiumicino e Ciampino

- I lavoratori e le società operanti nel settore aeroportuale, negli scali di Fiumicino e Ciampino, "stanno vivendo momenti di drammatico collasso gestionale ed operativo in attesa che il governo vari le misure di sostegno al reddito e all’occupazione, necessarie al contenimento del crollo industriale ed economico dovuto all’emergenza sanitaria". Lo riferisce in una nota la Filt Cgil Roma e Lazio. "Invece di essere in una fase di analisi e applicazione delle misure varate dal governo - prosegue la nota -, a oggi ci troviamo ancora in attesa che le parole diventino fatti e che le innumerevoli dichiarazioni e affidamenti politici si trasformino in azioni concrete, credibili e congrue. Assistiamo ad un continuo scorrere del tempo, incomprensibilmente statico, senza che nulla accada realmente. Seppure fortemente ancorati ad un senso di forte concretezza e realtà, auspichiamo che questa dilatazione temporale, drammatica per tutto il settore, dipenda dalla volontà di ponderare scrupolosamente le migliori azioni da intraprendere e di scegliere i più adeguati strumenti". Pertanto il sindacato conclude: "Non vorremo trovarci, nelle prossime ore, nella condizione di dover fare i conti con un disvelamento di misure insufficienti e non rispondenti alle reali necessità. Non vorremmo doverci trovare nella condizione di dover fare i conti con un’azione del governo che si concretizzi unicamente attraverso un piano economico insufficiente e per di più, avulsa da un’analisi di sistema che non preveda un piano programmatorio e di riassetto di tutto il settore del trasporto aereo. Le lavoratrici, i lavoratori e le imprese non possono più aspettare. Lo stravolgimento sociale e il dramma che il nostro paese sta attraversando, ci dicono che non è più il tempo di aspettare". (Com)