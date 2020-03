Giappone: banca centrale aumenta misure di stimolo in risposta al coronavirus (5)

- La produzione industriale del Giappone è aumentata più del previsto nel mese di gennaio, dando sollievo a un’economia che rischia di scivolare in recessione per gli effetti combinati dell’aumento della tassazione sui consumi e delle ricadute dell’epidemia di Covid-19 dalla Cina. L’output industriale è aumentato dello 0,8 per cento a gennaio rispetto al mese precedente, una crescita superiore allo 0,2 per cento previsto in media dagli economisti. Il mese precedente l’output era aumentato dell’1,2 per cento, dopo tre mesi di calo consecutivi. Le aziende consultate dal ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria giapponese prevedono un balzo della produzione del 5,3 per cento nel mese di febbraio, seguito da un brusco calo (meno 6,9 per cento) a marzo. (segue) (Git)