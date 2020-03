Coronavirus: Marocco, positivo il ministro Trasporti Amara

- Il ministro delle Attrezzature, dei trasporti, della logistica e delle risorse idriche del Marocco, Abdelkader Amara, è risultato positivo al test del coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso dicastero in una nota. "Dopo essere tornato da una missione ufficiale nei paesi europei, e dopo aver sentito una stanchezza anormale accompagnata da mal di testa, il ministro si è presentato ai servizi medici di Rabat che lo hanno sottoposto ai necessari esami e analisi che hanno confermato la contaminazione con il nuovo coronavirus", specifica il comunicato stampa. Poiché i sintomi presentati dal ministro sono lievi e non destano alcuna preoccupazione, e su istruzione dei medici, l’esponente del governo di Rabat rimarrà a casa per 14 giorni e eserciterà le sue consuete funzioni utilizzando tutti i mezzi tecnologici che consentono di lavorare a distanza. (Mar)