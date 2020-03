Hong Kong: segretario finanze Chan, atteso tasso di disoccupazione più alto da nove anni

- L'ultimo dato riguardante il tasso di disoccupazione di Hong Kong, che verrà pubblicato la prossima settimana, sarà probabilmente il più alto da nove anni, poiché il contesto economico turbolento in tutto il mondo ha esercitato forti pressioni sulla città. Lo ha affermato il segretario finanziario del governo, Paul Chan, in un post sul suo blog. "I mercati azionari globali sono precipitati bruscamente questa settimana a causa delle preoccupazioni in tutto il mondo per la diffusione della Covid-19 e il calo dei prezzi del petrolio", ha scritto Chan nel suo post. Il segretario ha previsto che il tasso di disoccupazione a Hong Kong aumenterà nel contesto del tumulto economico globale, con la vendita al dettaglio, il settore immobiliare, i servizi di ristorazione e le costruzioni che continuano a essere i settori più colpiti. Chan ha affermato che il governo ha lanciato misure di soccorso per un valore di 3,85 miliardi di dollari dall'agosto dello scorso anno e un fondo anti-epidemia da 3,9 miliardi di dollari per la lotta contro il coronavirus a febbraio, e ha presentato un paniere di misure di soccorso per un totale di 15,4 miliardi di dollari per far fronte alla difficile situazione economica nel suo bilancio annuale. Chan ha anche aggiunto che il mercato finanziario e il sistema bancario di Hong Kong sono rimasti stabili. "Continueremo a monitorare il mercato e ad attuare ulteriori misure se necessario per garantire la stabilità", ha affermato. (segue) (Cip)