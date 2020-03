Hong Kong: segretario finanze Chan, atteso tasso di disoccupazione più alto da nove anni (2)

- Secondo le ultime statistiche sulla forza lavoro pubblicate dal Dipartimento censimento e statistiche del governo di Hong Kong, il tasso di disoccupazione della città è aumentato al 3,4 per cento nel periodo tra novembre 2019 e gennaio di quest'anno, con quello dei settori dei consumi e del turismo che ha raggiunto il 5,2 per cento, il massimo degli ultimi tre anni. Il tasso di disoccupazione destagionalizzato tra novembre 2019 e gennaio 2020 è aumentato di 0,1 punti percentuali rispetto al periodo ottobre-dicembre 2019, mentre il tasso di sottoccupazione è rimasto all'1,2 per cento. Nel periodo novembre 2019 - gennaio 2020, l'occupazione totale è diminuita di circa 14.600 unità, a 3.803.200, e la forza lavoro è diminuita di circa 16.300, a 3.925.500. Il segretario del governo per il Diritto del lavoro e della previdenza sociale Law Chi-kwon, ha dichiarato che il mercato del lavoro si è ulteriormente ridotto poiché le condizioni economiche sono rimaste deboli e il tasso di disoccupazione destagionalizzato tra novembre 2019 e gennaio 2020 ha raggiunto il livello più alto in più di tre anni. (segue) (Cip)