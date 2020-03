Hong Kong: segretario finanze Chan, atteso tasso di disoccupazione più alto da nove anni (3)

- Alla fine di febbraio, Chan ha annunciato che la crescita economica di Hong Kong potrebbe arrestarsi nel 2020: l'intervallo previsto dal governo della Regione amministrativa speciale cinese è compreso tra il -1,5 per cento e lo 0,5 per cento. "Quest'anno l'economia di Hong Kong si trova di fronte a enormi sfide. Le prospettive sono lungi dall'essere promettenti a breve termine", ha dichiarato Chan al momento di consegnare il bilancio annuale al Consiglio legislativo. Chan ha affermato che la rapida diffusione del nuovo coronavirus ha inferto un duro colpo alle attività economiche e al "sentiment" di Hong Kong. "I settori del turismo e dei consumi, già duramente colpiti dai disordini sociali, stanno soffrendo di una battuta d'arresto più grave e stanno entrando in un inverno rigido". L'impatto dell'epidemia sull'economia può forse essere maggiore di quello dell'epidemia di Sars (Sindrome respiratoria acuta grave) nel 2003 a breve termine, ha affermato il funzionario, sottolineando che il mercato del lavoro deve affrontare una pressione significativa. Di fronte alla situazione, Chan ha promesso di attuare misure anticicliche per un valore di circa 15 miliardi di dollari. "Sebbene sia previsto un disavanzo record nel prossimo anno, credo che solo con un tale bilancio possiamo aiutare la nostra comunità e le imprese locali a superare le loro difficoltà", ha affermato Chan. (segue) (Cip)