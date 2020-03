Hong Kong: segretario finanze Chan, atteso tasso di disoccupazione più alto da nove anni (4)

- Tuttavia, il segretario alle finanze ha sottolineato che i fondamenti economici di Hong Kong rimangono solidi e che la competitività di base non sarà scossa. "L'economia di Hong Kong dovrebbe essere in grado di recuperare una volta terminata l'epidemia", ha rassicurato, aggiungendo che le prospettive economiche rimangono positive a medio termine. "Lo sviluppo del nostro paese e dell'Asia continuerà ad essere la forza trainante della crescita globale. Considerato l'enorme potenziale di mercato della terraferma, nonché le opportunità offerte dalla Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e dallo sviluppo dell'area della Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macao, Hong Kong può sfruttare i suoi punti di forza, cogliere le opportunità ed esplorare un maggiore spazio per lo sviluppo", ha detto Chan. Il responsabile delle finanze ritiene che l'economia raggiungerà una crescita media annua del 2,8 per cento nei prossimi quattro anni a partire dal 2021. (segue) (Cip)