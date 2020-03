Marocco: coronavirus, negativi gli altri membri del governo dopo ministro Trasporti posititivo

- I membri del governo marocchino sono risultati negativi al test del coronavirus dopo l’infezione accertata del ministro delle Attrezzature, dei trasporti, della logistica e delle risorse idriche del Marocco, Abdelkader Amara. Lo ha annunciato l’ufficio del capo del governo ieri sera. In una dichiarazione, i portavoce del capo del governo di Rabat, Saad Eddine el Othmani, hanno sottolineato che "immediatamente dopo la pubblicazione dei risultati delle analisi che confermavano che uno dei membri dell'esecutivo era stato contaminato dal coronavirus, i membri del governo sono stati sottoposti a attenti esami medici", affermando che tutti i risultati erano negativi per la Covid-19. "I membri del governo godono di buona salute ed esercitano le loro funzioni in modo abituale nel totale rispetto dei principi e delle misure in vigore", aggiunge la stessa fonte. (Mar)