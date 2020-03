Marocco: Mohammed VI crea fondo specifico per il coronavirus

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha ordinato ieri sera al governo di procedere all’immediata creazione di un fondo speciale dedicato alla gestione della pandemia del coronavirus. Il fondo, dotato di 10 miliardi di dirham (940 milioni di euro), sarà riservato all’assunzione delle spese di adeguamento del settore sanitario, in termini di infrastrutture e di mezzi supplementari da acquistare, in caso d’urgenza. Il fondo, spiega l’agenzia di stampa ufficiale marocchina “Map”, servirà inoltre a sostenere l’economia nazionale attraverso una serie di misure che saranno proposte dal governo, in particolare in termini di accompagnamento dei settori vulnerabili agli shock indotti dalla crisi del coronavirus, come il turismo, nonché in materia di salvaguardia dei posti di lavoro e di attenuazione delle ripercussioni sociali di questa crisi. (Mar)