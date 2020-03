Georgia: presidente telefona a direttore Oms, focus su crisi legata a Covid-19

- La presidente georgiana, Salome Zurabishvili, ha avuto un colloquio telefonico con il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, per discutere la crisi legata alla diffusione del Covid-19 su scala globale. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews” citando fonti interne alla presidenza di Tbilisi. “Il direttore generale ha assicurato che l’Organizzazione continuerà a fornire l’assistenza necessaria alla Georgia per il contrasto alla diffusione del virus, valutando positivamente le misure di sicurezza stabilite finora dal governo”, si legge in una nota della presidenza. “Continuiamo a seguire attentamente le linee guida diffuse dall’Oms”, ha garantito Zurabishvili. (Res)