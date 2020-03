Cina: coronavirus, ripresi i lavori dei principali progetti infrastrutturali in Tibet

- Sono ripresi i lavori su una serie di progetti infrastrutturali nella regione autonoma del Tibet, nella Cina sud-occidentale. Nella capitale regionale di Lhasa, sono in corso 32 progetti chiave. Con un investimento complessivo di oltre 34,7 miliardi di yuan (quasi 5 miliardi di dollari), i progetti prevedono la costruzione di infrastrutture, lo sviluppo industriale e altri settori. Nella città di Shigatse, la costruzione ha ripreso alcuni progetti importanti, tra cui la costruzione dell'area di sviluppo economico di Shigatse e il Parco dell'industria culturale, turistica e creativa del Monte Qomolangma. Nel frattempo, oltre diecimila lavoratori in Tibet stanno proseguendo il loro lavoro su circa 430 progetti di costruzione di reti elettriche. La regione ha organizzato 179 progetti per quest'anno, con un investimento previsto di 187,2 miliardi di yuan, in crescita del 18% su base annua. (Cip)