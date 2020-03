Bergamo: esplosione in una palazzina a Seriate, un morto

- A Seriate, in provincia di Bergamo, questa mattina intorno alle 8.30 c’è stata un’esplosione in una palazzina di via Dante, in cui - a quanto riferisce l’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia - sembra che sia morta una persona. L’esplosione, le cui dinamiche sono ancora da verificare, potrebbe essere stata causata da una bombola di gas.(Rem)