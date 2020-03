Coronavirus: Qatar sospende tutti i voli verso Doha

- L'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, ha ordinato la sospensione di tutti i voli in arrivo a Doha, a partire da mercoledì sera 18 marzo, per un periodo di 14 giorni. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa del Qatar "Qna" che cita direttamente lo sceicco Tamim: "Abbiamo visto il lavoro del comitato per prevenire la diffusione del coronavirus. Le cose stanno andando bene e le autorità stanno facendo il loro lavoro al massimo". (Res)