Tunisia: coronavirus, chiudono i ristoranti turistici di Tunisi

- I ristoranti turistici di Tunisi iniziano a chiudere in previsione della crisi che subirà il settore per la diffusione del coronavirus anche in Tunisia. In particolare la decisione dei ristoratori è stata presa dopo che le autorità tunisine hanno deciso di chiudere ristoranti, caffè e locali ogni giorno dalle ore 16:00, per far fronte alla diffusione del coronavirus. (Tut)