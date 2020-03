Tunisia: coronavirus, sospese le udienze nei tribunali

- Il ministero della Giustizia tunisino ha deciso la sospensione delle udienze in tutti i tribunali del Paese. Il provvedimento è stato adottato a seguito del decreto emesso l'11 marzo 2020 dal governo di Tunisi in merito alle procedure e alle misure speciali adottate per prevenire la diffusione del coronavirus, e al fine di preservare la salute pubblica e l'integrità del quadro giudiziario e di tutti coloro che sono coinvolti nell'ambito giudiziario", si legge in una nota. Sono sospese le attività dei tribunali da lunedì 16 marzo 2020 fino a nuovo avviso. (Tut)