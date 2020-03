Mauritania: coronavirus, rafforzati i controlli alla frontiera e raduni vietati

- Il ministero dell'Interno e del decentramento della Mauritania ha ordinato la chiusura di diversi valichi di frontiera e il rafforzamento delle misure in altri punti di confine, come parte delle misure preventive per limitare la diffusione del nuovo coronavirus. I valichi esenti dal provvedimento sono Rosso (Trarza), Boghé (Brakna), Kaédi (Gorgol), Koury (Guidimakha), Diounkaré (Fassala Hodh Chargui), Gogui Zemal (Hodh El Gharbi, PK 55 (Nouadhibou) e Bir 75 (Tiris Zemour). La circolare prevede anche la sospensione di manifestazioni e altri eventi in cui si registra un assembramento di persone. (Res)