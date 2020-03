Mauritania: coronavirus, farmacisti convocati per evitare speculazioni

- Il ministero del Commercio e del turismo mauritano ha convocato i proprietari di alcune farmacie di Nouakchott in vista della crisi per la diffusione del coronavirus. Le autorità mauritane hanno ammonito i farmacisti dall'aumentare in modo significativo e senza giustificazione i prezzi di alcuni prodotti medici come mascherine protettive e disinfettanti a fronte della crescente domanda della popolazione a causa del pericolo coronavirus. In un comunicato stampa, il ministero ha dichiarato di aver deciso di imporre sanzioni a queste farmacie e ad alcuni distributori. Il ministero ha aggiunto che le associazioni di protezione dei consumatori hanno iniziato a verificare le informazioni raccolte sull'aumento dei prezzi di mascherine e disinfettanti a Nouakchott in 13 farmacie e cinque distributori. (Res)