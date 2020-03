Algeria: coronavirus, appello per fermare i tour turistici nel sud

- Aumentano le richieste in Algeria per fermare i tour turistici nel sud del paese, per il pericolo di diffusione del coronavirus. In particolare si chiede di fermare l'arrivo di turisti stranieri che chiedono di visitare il Sahara algerino. E' ancora aperta infatti la stagione turistica per il Sahara nonostante la minaccia concreta di diffusione del virus nel Paese. Il timore è che la sua diffusione possa mettere in crisi gli ospedali del sud dell'Algeria già in carenza di mezzi e risorse. (Ala)