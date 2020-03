Romania: Coronavirus, al via da oggi lo stato di emergenza

- Come decretato dal capo dello Stato, Klaus Iohannis, la Romania entra da oggi in stato di emergenza. Intanto al termine di una una teleconferenza tenuta a Bucarest, il premier romeno Ludovic Orban ha annunciato nuove misure per contenere la diffusione del coronavirus. "Qualsiasi misura che verrà adottata per lo stato di emergenza sarà una misura che riterremo assolutamente necessaria, e tenteremo di limitare al massimo gli effetti in grado di intaccare i diritti e le libertà dei cittadini", ha detto Orban spiegando che la Romania non chiuderà le frontiere. "C'è stata una forte pressione per chiudere le frontiere. Non le possiamo chiudere, in quanto violeremo il diritto dei romeni di rientrare a casa. Le misure adottate hanno tenuto in considerazione il Paese di provenienza", ha detto Orban, ricordando che la misura della quarantena e dell'isolamento per cittadini in arrivo dalle zone rosse è stata presa per proteggere gli altri connazionali dal rischio del contagio. (segue) (Rob)