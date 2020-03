Romania: Coronavirus, al via da oggi lo stato di emergenza (2)

- Il premier si è inoltre rivolto ai romeni residenti in Italia, in particolare a coloro che hanno lavorato finora nel settore alberghiero o in altre aziende costrette a chiudere per gli effetti del coronavirus, invitandoli a ricorrere a tutte le forme di sostegno offerte dallo stato italiano. "Certamente, siamo in stretto contatto con l'ambasciata e i consolati, e tentiamo di individuare delle soluzioni per appoggiare i romeni che si trovano in situazioni particolari in Italia o in altri paesi, a seconda degli sviluppi", ha detto Orban. In riferimento alla situazione delle attrezzature mediche, Orban ha spiegato che sono in procedura avanzata le acquisizioni di mascherine, dispositivi di protezione e di tutti gli altri equipaggiamenti necessari per combattere il COVID-19. Una volta disponibili negli stock, saranno distribuiti rapidamente alle strutture sanitarie e alle altre istituzioni. (segue) (Rob)