Romania: Coronavirus, al via da oggi lo stato di emergenza (3)

- Il premier romeno ha precisato che si verificano anche dei problemi relativi al trasporto o ai contratti, che le autorità di Bucarest si stanno adoperando per risolvere. Intanto, il premier ha smentito certe notizie false, sottolineando che la capitale, Bucarest, e la sua metropolitana rimarranno aperte. Comunque, si contempla l'inasprimento delle sanzioni per disinformazione e diffusione di fake news, che si sono moltiplicate nelle ultime settimane. Assicurando che, al momento, non esiste alcun problema riguardante il finanziamento della spesa pubblica del Paese, il premier Orban ha sottolineato che "verranno prese delle misure a sostegno delle compagnie e aziende già colpite dagli effetti del coronavirus". (Rob)