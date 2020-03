Giappone: coronavirus ridurrà spesa visitatori stranieri di 9 miliardi di dollari (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca del Giappone, Haruhiko Kuroda, ha dichiarato che la banca centrale è pronta ad assumere qualunque sforzo necessario a garantire la stabilità dei mercati finanziari, in risposta alla diffusione del nuovo ceppo di coronavirus a livello mondiale. Kuroda ha diffuso un comunicato straordinario, affermando che la BoJ “monitorerà da vicino i futuri sviluppi, e si sforzerà di fornire ampia liquidità e garantire stabilità ai mercati finanziari tramite operazioni di mercato e acquisti di asset appropriati”. Il comunicato della Boj giunge mentre cresce l’attesa di un’offensiva comune delle maggiori banche centrali del globo per tentare di far fronte alla volatilità eccessiva causata nei mercati finanziari dal coronavirus e dall’incerta situazione economica globale. La Borsa di Tokyo ha aperto in calo oggi, a causa delle difficoltà dell’export nazionale causato anche dall’apprezzamento dello yen sul dollaro. (segue) (Git)