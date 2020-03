Giappone: coronavirus ridurrà spesa visitatori stranieri di 9 miliardi di dollari (8)

- Kuroda ha dichiarato nei giorni scorsi che l’istituzione da lui diretta è pronta ad assumere le azioni necessarie a mitigare l’impatto dell’epidemia di coronavirus sulla terza economia del pianeta. Kuroda ha spiegato che al momento le previsioni della Boj in merito alla traiettoria di moderata ripresa dell’economia giapponese restano invariate, grazie soprattutto a un rimbalzo della crescita globale atteso per la metà del 2020. Il governatore della banca centrale giapponese ha anche ribadito che la Boj è pronta a ulteriori allentamenti della sua politica monetaria ultra-espansiva “senza esitazioni”, laddove necessario. Il funzionario ha ammesso che se l’epidemia virale non verrà contenuta in tempi relativamente brevi, i danni alle catene di fornitura e dunque all’economia nel suo complesso potrebbero essere profondi. (segue) (Git)