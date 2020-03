Cina-Italia: coronavirus, 26,4 tonnellate di materiale medico inviato da provincia Zhejiang

- Circa 26,4 tonnellate di materiale medico donato dalla provincia orientale cinese di Zhejiang sono arrivate nella città di Torino, secondo il consolato generale cinese a Milano. Le forniture, raccolte in collaborazione con la parte italiana e le comunità cinesi d'oltremare in Italia, sono state consegnate alla parte italiana alla presenza del console generale cinese a Milano, Song Xuefeng, nella giornata di sabato, un giorno dopo il suo arrivo nel paese. A seguito di consultazioni con la parte italiana, il primo lotto di forniture verrà distribuito alle strutture ospedaliere che hanno urgente bisogno di forniture mediche, secondo il consolato cinese. Song ha affermato che la Cina fornirà assistenza in base alle esigenze dell'Italia nell'ambito delle sue capacità e condividerà esperienze nella prevenzione e nel controllo delle epidemie. Song ha aggiunto che con gli sforzi concertati di entrambe le parti, l'epidemia alla fine sarà portata sotto controllo. Luigi Genesio Icardi, consigliere per la salute del Piemonte, ha espresso apprezzamento nei confronti della Cina per il suo aiuto tempestivo, ed ha auspicato di poter accompagnare il presidente della regione a visitare Zhejiang ed esprimere i suoi ringraziamenti di persona dopo l'epidemia.(Cip)