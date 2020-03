Cina: coronavirus, aziende cinesi hanno donato forniture mediche all'Italia

- Diverse aziende cinesi si sono mobilitate per aiutare l'Italia nella sua battaglia contro il coronavirus donando forniture mediche. La compagnia Blue River Dairy, con sede nella provincia di Hunan nella Cina centrale, ha donato sabato forniture mediche per un valore di 2,4 milioni di yuan (circa 343mila dollari) all'Italia. Gli aiuti includono 40mila mascherine respiratorie N95, 1.800 tute protettive e 250mila paia di guanti medici che soddisfano tutti i criteri dell'Ue, e verranno distribuiti agli ospedali designati in Sardegna dopo l'arrivo. Alessandra Zedda, vicepresidente della Sardegna, ha dichiarato durante una videoconferenza che la donazione dell'azienda riflette la sua responsabilità sociale e ha dimostrato la solidarietà dei due popoli per combattere il virus. Nel 2016 la società ha completato la prima collaborazione tra imprese lattiero-casearie cinesi e italiane acquisendo il produttore lattiero-caseario italiano Alimenta. Lo scorso anno ha realizzato una fabbrica di formule e una fabbrica di ingredienti per il latte di pecora in Sardegna. (segue) (Cip)