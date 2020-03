Cina: coronavirus, aziende cinesi hanno donato forniture mediche all'Italia (2)

- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., azienda leader nella produzione di attrezzature per l'edilizia con sede a Hunan, venerdì ha spedito in Italia il suo primo lotto di 50mila mascherine che sarà distribuito in prima linea dal governo regionale della Lombardia. Le maschere sono state prodotte da aziende di tutto l'Hunan e sono conformi alle norme Ue. Zoomlion ha inoltre inviato 20mila maschere a Cifa, un produttore di macchine per calcestruzzo con sede a Milano acquisito nel 2008, per aiutare circa 600 dipendenti a combattere l'epidemia. Li Bin, direttore della gestione aziendale internazionale di Zoomlion, ha affermato che la società ha ricevuto una risposta positiva dal Cifa quando è scoppiata l'epidemia in Cina ed ora intende ricambiare. (segue) (Cip)