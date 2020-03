Germania: coronavirus, ripristinati controlli alle frontiere con cinque Stati (2)

- L'obiettivo è “rompere la catena dell'infezione” da coronavirus, “che non si può raggiungere “esclusivamente limitando gli eventi e i contatti sociali, ma anche i viaggi”. La missione è “prevenire le infezioni, identificarne, evitare che si diffondano”, ha evidenziato il ministro dell'Interno tedesco. Intanto, per Seehofer, la situazione in Germania è “molto grave” a causa del coronavirus, che “non ha ancora raggiunto il suo picco”. In merito alla sospensione dell'accordo di Schengen, il ministro dell'Interno tedesco ha commentato: “Devo dire onestamente che è bello avere una simile base giuridica, ma al momento la protezione della salute delle persone è più importante di ogni altra cosa”. Per Seehofer, se per la crisi del coronavirus “non esiste una soluzione europea, non ci si deve sorprendere ch i singoli Stati agiscano per proteggere la popolazione”. Il ministro dell'Interno ha dunque osservato: “Non posso dire che non abbiamo una soluzione europea, quindi non facciamo nulla”. (Geb)