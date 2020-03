Cina: coronavirus, nuovo caso di infezione a Macao

- Il Centro di risposta e coordinamento per il coronavirus del governo della Regione amministrativa speciale di Macao ha riferito ieri sera un nuovo caso di infezione da Covid-19 proveniente dal Portogallo. Secondo l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", a una donna di 26 anni in viaggio da Porto è stata diagnosticata la malattia presso il Centro Hospitalar Conde de Sao Januario domenica pomeriggio, ed è stata messa in quarantena e curata in ospedale. La paziente, una cittadina coreana che lavora a Macao, è arrivata a Hong Kong da Porto venerdì, con scalo a Dubai. È poi arrivata a Macao sabato attraverso il ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao. La donna aveva mal di gola e tosse prima di andare in ospedale domenica pomeriggio. Attualmente, la situazione clinica della paziente è considerata normale, ha riferito il centro. Macao non aveva riportato casi di Covid-19 per 40 giorni consecutivi fino a ieri. Tutti i precedenti dieci casi di infezione da coronavirus confermati erano stati trattati e dimessi dall'ospedale.(Cip)