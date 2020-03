Cina: produzione industriale in calo del 13,5 per cento nei primi due mesi dell'anno

- La produzione industriale della Cina ha segnato il calo più consistente da 30 anni a questa parte nel bimestre gennaio-febbraio, con una contrazione del 13,5 per cento annuo. L'output di forniture mediche e beni di prima necessità è una delle poche voci della produzione industriale in controtendenza, per effetto dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. La produzione di mascherine e alcool è cresciuta rispettivamente del 127,5 e del 15,6 per cento, mentre quella della carne congelata e dei noodles istantanei è cresciuta rispettivamente del 13,5 e dell'11,4 per cento. L'ufficio sottolinea che nei primi due mesi del 2020 la produzione industriale e le vendite al dettaglio cinesi si sono contratte al ritmo più rapido in quasi 30 anni. L'Nbs ha ammesso che l'attività economica della Cina nei primi due mesi del 2020 è stata bloccata dallo scoppio ella pandemia di Covid-19, ma ha ribadito che l'impatto è stato "a breve termine, esterno e controllabile". (segue) (Cip)