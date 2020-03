Cina: produzione industriale in calo del 13,5 per cento nei primi due mesi dell'anno (2)

- "La diffusione del virus è stata sostanzialmente sotto controllo e le prospettive per la prevenzione e il controllo delle epidemie stanno diventando positive", ha detto il portavoce Mao Shengyong, aggiungendo che le prestazioni economiche sono più sostenibili rispetto ai primi due mesi e un marcato rimbalzo sarà visto nel secondo trimestre. L'indice dei direttori agli acquisti (pmi) per il settore manifatturiero cinese indica che dal 25 febbraio il tasso di ripresa delle grandi e medie imprese manifatturiere ha raggiunto l'85,6 per cento. Le vendite al dettaglio hanno registrato un calo del 20,5 per cento su base annua nello stesso periodo dopo essere cresciute dell'otto per cento nel 2019, segnando la crescita più debole dal gennaio 1993. Le vendite al dettaglio online di beni fisici si sono attestate a 1.120 miliardi di yuan, con un aumento del tre per cento rispetto all'anno precedente. Le vendite online hanno rappresentato il 21,5 per cento delle vendite totali al dettaglio di beni di consumo, con un guadagno di cinque punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (segue) (Cip)