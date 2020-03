Cina: produzione industriale in calo del 13,5 per cento nei primi due mesi dell'anno (3)

- Le esportazioni cinesi sono crollate del 17,2 per cento nel periodo gennaio-febbraio rispetto all'anno precedente, mentre le importazioni sono rimaste quasi invariate, in calo del 2,4 per cento su base annua. Il commercio estero della Cina con i paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e i paesi lungo la Nuova via della seta ha mantenuto una tendenza al rialzo, con importazioni ed esportazioni in aumento rispettivamente del due e dell'1,8 per cento. Le aziende e le fabbriche hanno visto un ritorno insolitamente lento al lavoro dopo una prolungata pausa del Capodanno lunare cinese, mentre Pechino ha intensificato gli sforzi per frenare la rapida diffusione del coronavirus. La serie di dati economici ufficiali cinesi di oggi mostra inoltre che gli investimenti in immobilizzazioni durante il periodo gennaio-febbraio hanno perso il 24,5 per cento su base annua per assestarsi a 3.330 miliardi di yuan, con investimenti in infrastrutture, produzione e sviluppo immobiliare in forte calo rispettivamente del 30,3 per cento, 31,5 per cento e 16,3 per cento. (Cip)